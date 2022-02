11/02/2022 KL. 07:30

»Der er hele tiden nogen, der kommer lidt for sent eller lidt for tidligt – det er helt utroligt sigende om livet«

Den 42-årige Marie Koldkjær Højlund synes selv, at det store skifte i hendes liv skete, da hun efter gymnasiet flyttede fra Silkeborg til Aarhus for at forfølge et liv med musik og lyd. Andre synes, at det var, da hun blev medlem af rockbandet Nephew. Under alle omstændigheder gælder det om at turde gå med tilfældet, siger hun.