Skuffet hashkøber kvalte hjemløs mand på bænk bag rådhuset i Aarhus

En 27-årig mand er fredag idømt 12 års fængsel for at have kvalt en hjemløs mand på en bænk i rådhusparken i Aarhus i december 2021.

Dommen afsiges i Retten i Aarhus, efter at 27-årige Louis Poulsen har tilstået drab på den 34-årige mand, der var et kendt ansigt i hjemløsemiljøet i Aarhus.

Manden med det korte sorte hår og blå skjorte forklarede i retten, at han i tiden op til drabet havde opsøgt den 34-årige for at købe hash.