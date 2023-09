Patient fra AUH-kræftsag tilkendes 75.000 kroner i erstatning

For anden gang er en af de patienter, som måtte vente for længe på at blive opereret for mave-tarmkræft på Aarhus Universitetshospital (AUH), blevet tilkendt erstatning.

Det oplyser Patienterstatningen til Ritzau.

Erstatningen lyder på cirka 75.000 kroner.

Beløbet tilkendes for den psykiske belastning, som for personen er forbundet med at vide, at vedkommendes overlevelsesprognose er blevet forringet af det forsinkede behandlingsforløb.