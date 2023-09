En promille på over 2,0 betød konfiskation af bil

Politi og brandvæsen rykkede søndag kl. 22.49 ud til en brand i en bil på en p-plads på Nyringen i Risskov. Bilen, som branden var opstået i, udbrændte stort set, men ilden havde nået at brede sig og medført skade to andre biler, som stod ved siden af. Ingen personer kom noget til ved branden. Østjyllands Politi sikrede spor på stedet og efterforsker branden som påsat.

Søndag kl. 23.58 indløb en anmeldelse om, at en 32-årig kvindelig butikstyv blev tilbageholdt i en kiosk på Banegårdspladsen, hvor en medarbejder havde låst døren, så kvinden ikke kunne komme ud. Kvinden havde ifølge medarbejderen forsøgt at stjæle nogle øl. Da medarbejderen låste døren og forlangte betaling, blev kvinden aggressiv og smadrede glasset i døren og truede ham verbalt for at slippe ud med øllene. Da patruljen ankom, var den 32-årige fortsat i butikken, og betjentene kunne se, at hun kastede en cigaret efter medarbejderen og forsøge at hælde øl ud over ham. Hun blev efterfølgende anholdt og sigtet for røveri. Medarbejderen kom umiddelbart ikke alvorligt til skade.