Da redningsfolkene ankom på adressen, stod det klart, at pigen havde pådraget sig så alvorlige skader, at hendes liv ikke stod til at redde.

»Hun afgik kort efter ved døden,« skriver politiet.

Østjyllands Politi melder, at man foretog undersøgelser og afhøringer på stedet, men at der ikke er noget, der tyder på, at der er sket nogen form for kriminel handling.

Derfor ønsker Østjyllands Politi af hensyn til de pårørende ikke at kommentere sagen yderligere.