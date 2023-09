33-årig fængslet for vold og trusler mod kæreste

Det fortæller anklager Katrine Pedersen til Ritzau.

Anklageren fortæller, at man valgte at sigte ham for frihedsberøvelse, trusler og vold, men ikke drabsforsøg.

- I grundlovsforhør skal vi kunne dokumentere, at der er nok beviser til et drabsforsøg, og det er der ikke på nuværende tidspunkt, siger hun.

Over for TV Midtvest uddyber Katrine Pedersen, at det ikke er tilstrækkeligt, at han har haft intentioner om at dræbe kvinden. Der skal også være en vis sandsynlighed for, at han kunne dræbe hende.

Manden erkendte sig delvist skyldig og kærede ikke varetægtsfængslingen.

Volden og truslerne er ifølge Katrine Pedersen sket lørdag eftermiddag.