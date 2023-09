33-årig har meldt sig selv for drabsforsøg på kæreste

Østjyllands Politi, som havde den første kontakt med manden, skriver i sin døgnrapport søndag, at drabsforsøget skal være sket ved kvælning.

Da gerningsstedet er i nærheden af Herning, har Østjyllands Politi overdraget sagen til Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi får fat i den forurettede, der også er 33 år, og hun bekræfter det hændelsesforløb, som gerningsmanden har forklaret, siger Allan Riis.

Over for Herning Folkeblad uddyber vagtchefen, at kvinden ikke er i livsfare, men at hun er meget påvirket af det, der er sket.