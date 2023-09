En 25-årig mand løsladt efter færdselsdrab på Djursland

Sidst på aftenen rundede færdselspolitiet også både Skødstrup og Hornslet på baggrund af de mange borgerhenvendelse om ulovlige knallerter. Syv knallerter blev standset og kontrolleret, hvilket udmøntede sig i to sager om knallerter, der kunne køre for hurtigt, en sag om manglende forsikring samt et tilfælde med to personer på knallerten.

En cigaretrygende mand blev onsdag aften kl. 22.30 af en vagt bedt om at fjerne sig fra trappen, da han stod ved indgangen til banegårdshallen på Banegårdspladsen i Aarhus C. Den 52-årige ryger havde dog ikke i sinde at efterkomme anvisningerne, hvorfor han i stedet for at flytte sig begyndte at true vagten ved bl.a. at lave et pistoltegn med hånden og pege på personen. Østjyllands Politi blev kaldt til stedet, hvor den 52-årige fortsatte sin aggressive adfærd over for betjentene, som han heller ikke ønskede at samarbejde med. Han blev lagt i håndjern og anholdt sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.