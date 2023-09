På Solhversvej i Aarhus N fik en patrulje fra Østjyllands Politi tirsdag aften kontakt til et par drenge, der blev fundet i besiddelse af lidt af hvert. Under en visitation blev en 15-årig dreng fundet i besiddelse af en mængde hash og skunk samt en mindre mængde kokain og heroin, hvorfor han blev sigtet for forsøg på salg af narko og anholdt. Den 15-årige blev desuden fundet i besiddelse af en peberspray, og han blev derfor også sigtet for at overtræde våbenloven. En 16-årig dreng blev i forbindelse med samme politiforretning også visiteret og fundet i besiddelse af en springkniv. Han blev derfor sigtet for at have overtrådt knivloven. Både forældre til de to drenge og de sociale myndigheder er blevet underrettet om sagen.