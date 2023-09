To afgørende detaljer har de seneste dage været fremhævet, efter at en 24-årig mand blev sigtet for drab på to kvinder i Gellerupparken.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at kvinderne er døde som følge af forgiftning, og manden er bl.a. sigtet for at have givet kvinderne »piller« eller »stoffer«, lød det ved et grundlovsforhør.