10/09/2023 KL. 15:00

Yom Kippur-krigen lagde de aarhusianske gader øde

Det er ikke sikkert, du har opdaget, at der under festugen var bilfri søndag. Helt anderledes markant var det i 1973, hvor det kørte for sporvejene, men hvor landevejskroerne pludselig måtte se langt efter kunderne.