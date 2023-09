16-årig anmeldte blufærdighedskrænkelse i letbanen

Den 26-årige mand blev anholdt, og under en efterfølgende visitation blev han fundet i besiddelse af en større mængde tramadolpiller og nogle hundrede kroner i kontanter. Han blev derfor sigtet for salg af narko, forsøg på salg af narko samt for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.

Mandag aften kl. 19.30 blev en patrulje opmærksom på to personer, der kom kørende på et el-løbehjul på Thorvaldsensgade. Den ene af de to personer var desuden maskeret, og patruljen tændte derfor det blå blink for at få de to unge mænd på løbehjulet til at stoppe.

I stedet for at standse valgte den maskerede af de to personer at flygte til fods med politiet i hælene. Flere patruljer blev kaldt til stedet, og på Vestergade observerede en anden patrulje den maskerede mand komme løbende. Han blev derefter anholdt »med den fornødne magt«, som politiet formulerer det i døgnrapporten. Den 17-årige blev alt i alt sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, for overtrædelse af maskeringsforbuddet og for to tilfælde af fornærmelig tale.