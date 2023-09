Aarhus Festuge bød på det laveste antal anmeldelser i flere år

Det gælder blandt andet en 19-årig mand, der sent onsdag aften var på vej hjem fra byen, da han omkring Klostertorvet i Aarhus C blev kontaktet af en mand i en bil, som tilbød ham et lift til hjemadressen, oplyser politiet

Kontakten mellem de to personer skete omkring midnat, hvorefter den unge mand besluttede sig for at tage i mod tilbuddet. Ifølge anmeldelsen røg chaufføren hash under hjemturen, og det var angiveligt ikke den eneste lovovertrædelse, han begik.

Da den 19-årige kom hjem til sin lejlighed, opdagede han nemlig, at hans dankort var forsvundet, og selv om han skyndte sig at få det spærret, var der morgenen efter trukket et par tusinde kroner fra hans konti, oplyser politiet.

I 2 af i alt 10 anmeldelser om pirattaxaer er det dog lykkes de unge mennesker at undgå at køre med, hvorfor personerne ikke er endt med at blive snydt, oplyser politiet.