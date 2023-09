Formodet narkosælger kørte galt og gemte sine stoffer

I bilens midterkonsol befandt politiet under en efterfølgende ransagning en peberspray, og den 30-årige mand blev derfor sigtet for at overtræde våbenloven. Pebersprayen blev beslaglagt med henblik på senere konfiskation og destruktion.

Østjyllands Politi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at være i besiddelse af en peberspray, medmindre man har fået særlig tilladelse til at bære den. Hvis man ikke har tilladelse, er det en overtrædelse af våbenloven at være i besiddelse af en peberspray. Den 30-årige mand blev anholdt.