10/09/2023 KL. 10:45

Det bliver unikt: Et storladent rum tager form

Det har taget flere år at nå så langt, men nu tager det form det store udbygningsprojekt ”The Next Level” ved kunstmuseet Aros i Aarhus. I denne uge er en dome vokset op fra et dybt hul i jorden, og den viser konturerne af et kunstværk i internationalt format.