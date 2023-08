Svindlere, der stjal ældres penge, beskrives som tillidsvækkende

Det var dog ikke alle, der endte med at hoppe i fælden.

Et vidne forklarer i retten, at hun var til stede, da hendes gamle far blev ringet op.

Han hører dårligt og har altid telefonen på medhør, så hun kunne følge med.

»Min far bliver opskræmt og siger, at han nok skal finde de her oplysninger. Men jeg når at spørge personen, hvad han skal med min fars kortoplysninger. Og så bliver forbindelsen afbrudt,« forklarer kvinden i retten.

De fire tiltalte nægter sig skyldige.

Der ventes at falde dom i sagen i slutningen af november.