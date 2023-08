Efterlyst mand er anholdt tre uger efter knivstikkeri

Den 38-årige blev anholdt tirsdag formiddag på en adresse i Midtjylland.

Politiet oplyser til Ritzau, at manden er sigtet for forsøg på drab ved at have stukket en mand med kniv. Politiet mener, at det er sket i forening med andre.

Den 38-årige har været efterlyst siden 10. august, hvor Østjyllands Politi udsendte en efterlysning af manden.

Politiet oplyste dengang, at det ønskede at komme i kontakt med manden, fordi han har relation til sagen.

Flere var tilsyneladende involveret, da knivstikkeriet fandt sted.