Med byggeriet forsvinder den grønne stribe ud mod Vestervang?

»I stedet for at der ligger et antal baghaver, som er private for nogle enkelte lejere, og nogle grønne områder, som ikke er attraktive, så udlægger vi et område til park og legeplads, så vi får et dedikeret fælles grønt areal. Derudover bliver der lavet stier, så man kan gå ned mellem bygningerne. På den måde mener vi, at kvaliteten af de grønne områder bliver bedre for områdets beboere og de nuværende beboere.«

Flere boliger vil også betyde øget trafik i området?

»Ja, vi men vi nedlægger 44 boliger i forbindelse med sammenlægningen af de gamle rækkehuse, og så laver vi 27 boliger mere. Så har vi en forventning om, at de beboere, der flytter ind, vil have flere biler end beboerne i dag, og derfor vil vi lave en p-kælder med 78 p-pladser op mod Borgmester Jakob Jensens Vej, der vender ud mod Ringgaden. På den måde kan vi styre trafikken ud af området og væk fra Vestervang,« siger Anders Horsbøl.