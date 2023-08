Efterlyst mand er anholdt tre uger efter knivstikkeri i Odder

Den 38-årige blev anholdt tirsdag formiddag på en adresse i Midtjylland, skriver politiet.

Manden har været efterlyst siden 10. august, hvor Østjyllands Politi udsendte en efterlysning af manden.

Politiet oplyste dengang, at det ønskede at komme i kontakt med manden, fordi han har relation til sagen. Det blev ikke uddybet hvordan.

Flere var tilsyneladende involveret, da knivstikkeriet fandt sted.

Af sigtelsen fremgår det, at knivstikkeriet var aftalt på forhånd.

I forvejen er tre mænd blevet varetægtsfængslet i sagen. De er sigtet for at have forsøgt at slå den 32-årige mand ihjel.