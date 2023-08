19-årig kvinde anholdt i sag om vold

Mandag formiddag blev en 53-årig mandlig cyklist kørt ned, fremgår det af døgnrapporten. Uheldet skete i krydset mellem Viby Ringvej og Ormslevvej i Viby J, da en 62-årig kvindelig bilist ville foretage et højresving, og her ramte den 53-årige cyklist. Den 53-årige mand blev kørt til undersøgelse på skadestuen, men kom ikke umiddelbart kritisk til skade.

Mandag eftermiddag kl. 13.54 blev en 25-årig kvindelig bilist påkørt af en sort personbil. Uheldet skete i krydset mellem Viborgvej og Vestre Ringgade i Aarhus. Den 25-årige kørte i den yderste vognbane og blev her påkørt af en sort personbil, som kørte i den midterste vognbane. Da bilen trak til venstre forårsagede den sammenstødet. Føreren af den sorte bil valgte at køre fra stedet uden at give sig til kende. Østjyllands Politi hører gerne fra vidner, der har oplysninger om den sorte bil.