25/08/2023 KL. 19:10

»At tegne er at se, men det er også at få andre til at se«

Dronningen var fredag i Aarhus for at åbne Museet for Dansk Bladtegning i Den Gamle By. Det rummer en samling på 300.000 originale bladtegninger, og af dem er 98 nu udvalgt til museets første udstilling.