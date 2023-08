Syv veje og én plads afspærres når Aarhus holder bilfri søndag

I Aarhus Kommune oplyser områdechef i Teknik og Miljø Trine Buus Karlsen, at bare ti ansøgninger landede på bordet i forvaltningen.

To af dem blev sorteret fra, blandt andet fordi det ville betyde, at bybusser skulle omlægges.

Hun siger til Århus Stiftstidende, at det har været et krav, at de spærrede veje skulle tilbyde en eller anden form for aktivitet for aarhusianerne.

Meningen er nemlig ikke, at det skal ende som noget, der bare generer bilisterne, siger hun til mediet.

Kommunen har således givet tilladelse til, at der holdes vejfester på nogle af de afspærrede veje.

Arrangementet byder også på en udstilling om 1970’ernes bilfrie søndage samt gratis transport med bybusser og letbane.