17/08/2023 KL. 16:19

For abonnenter

Forslag om byggeri i Skæring: Pludselig væltede det ind med svar

Siden maj måned har det været muligt for aarhusianerne at indsende høringssvar til byrådets Strategiplan 2023. Det var dog først i denne uge, at langt de flest høringssvar tikkede ind. Det skete i efter et forslag fra en af de store spillere på det aarhusianske ejendomsmarked.