Sidste år vedtog Aarhus Byråd en visionsplan for udviklingen af midtbyen. Et af fokusområderne er at sikre levende og mangfoldige handelsgader, der kan tage kampen op med den stigende nethandel.

Nu har Aarhus Kommune udvalgt 11 butikker og et spisested til at medvirke i et forløb med en forretningsudvikler.