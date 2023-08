Målet med samarbejdet er at hjælpe flere unge i alderen 14 til 17 år med at få foden inden for på aarhusianske arbejdspladser.

»Mange unge drømmer om et fritidsjob, men for nogle unge kan det være svært at se, at de har noget at tilbyde en arbejdsplads. Det skal vi hjælpe dem med, for et fritidsjob kan være første skridt til drømme om uddannelse og fremtid. I Jobligaen klæder vi de unge på til et fritidsjob, åbner døren ind til byens virksomheder og støtter de unge i at falde til, og jeg glæder mig til at se selvtilliden vokse,« udtaler Anders Winnerskjold i en pressemeddelelse.