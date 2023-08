En 26-årig mand, der var efterlyst i forbindelse med et knivstikkeri i Odder, er søndag blevet anholdt, oplyser Østjyllands Politi.

Han mistænkes for at have været med til et overfald natten til den 5. august i Odder, hvor en mand blev stukket med kniv flere gange. Dagen efter blev tre mænd anholdt og senere varetægtsfængslet,