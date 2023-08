Retspsykiatrien skal have flere pladser

Hvem skal hjælpe Region Midtjylland med at bygge den planlagte udvidelse af Aarhus Universitetshospital Psykiatrien?

Det vil regionen nu finde ud af gennem et EU-udbud for at finde kvalificerede bydere til byggeopgaven. Region Midtjylland vil udvide det psykiatriske hospital med et nyt retspsykiatrisk sengeafsnit samt kontorområde til klinisk personale. Den udbudte kontrakt om et offentlig-private partnerskab (OPP) omfatter samlet en udvidelsen på ca. 4.500 kvm.