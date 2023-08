Natten til tirsdag omkring 04.30 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse om et røveriforsøg mod en kiosk på Banegårdspladsen i Aarhus C, fremgår det af døgnrapporten. Ifølge anmeldelsen var en mand i færd med at tiltvinge sig adgang til kasseapparatet ved at true personalet med en kniv, og flere patruljer blev derfor sendt til stedet. Da