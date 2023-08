09/08/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Pier 3 skal skaffe 1 mia. kr. til kommunekassen

Beboerne vil have grøn park på Pier 3, men økonomien kræver salg af byggeretter for 1 mia. kr. En mægler forudser faldende priser, og en politisk ordfører understreger, at Aarhus Ø jo ikke er Marselisborg Skov.