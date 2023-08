Et døgn med en blotter, sprit i blodet og sidespejle

Spiritusbilist forsøgte at flygte fra politiet

En patrulje fra Østjyllands Politi forsøgte natten til fredag kl. 01.41 at standse et køretøj på Eldrupvej i Auning, da man ønskede at komme i kontakt med føreren.

Føreren valgte dog ikke at efterkomme politiets anvisninger om at holde ind til siden, men forsøgte i stedet at flygte. Bilen standsede herefter i et skovområde på Eldrupvej, hvor den 26-årige mandlige fører fortsatte sit flugtforsøg til fods med politiet i hælene.

Manden blev anholdt kort tid efter kl. 01.49 med den fornødne magt, og under en efterfølgende ransagning af hans køretøj fandt politiet en mindre mængde hash samt adskillige patroner til både riffel og jagtgevær.