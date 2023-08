Belgiske foldboldfans opførte sig pænt

Under optakten til selve kampen, der begyndte kl. 20.00, var der ikke yderligere brug for politiets indgriben, og selve kampen forløb også uden større udfordringer.

Omkring kl. 20.40 blev en 34-årig mand anholdt ude foran stadion, da han var påvirket i en sådan grad, at han ikke var i stand til at tage vare på sig selv, ligesom han i den forbindelse nægtede at give sine personlige oplysninger til politiet. Under sin anholdelse nægtede han desuden at samarbejde med ordensmagten, hvorfor han også blev sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde.

Efter kampen ønskede en 21-årig kvinde sig kl. 23.00 ligeledes ikke at samarbejdende med politiet, da hun i mindre pæne vendinger råbte af en betjent i banegårdshallen i Aarhus C. Da hun efter flere enslydende henvendelser fortsat ikke efterkom politiets anvisninger, blev hun derfor anholdt, sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.