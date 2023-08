Flere bilbrand i Hasle i løbet af få minutter

Døgnrapporten Østjyllands Politi modtog onsdag klokken 23. 58 anmeldelse om, at der var brand i to varebiler på p-pladsen ved en møbelforretning på Viborgvej i Hasle. Begge biler udbrændte, og i forbindelse med branden blev der set to personer iført mørke hættetrøjer, der løb fra stedet.

Ganske kort efter - klokken 00.02 - modtog politiet endnu anmeldelse om ild. Denne gang brand i en personbil på en p-plads på Ryvej i Hasle. Her udbrændte personbilen også, mens to biler, der holdt parkeret ved siden af, fik kraftige brandskader.