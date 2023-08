»Erfaringsmæssigt ved vi, at der er nogle, der ikke holder sig fra euforiserende stoffer, selvom der er nultolerance over for besiddelse af stoffer på Smukfest. Vi kommer som tidligere år til at have skarpe politi-hundenæser med på festivalen, og de er gode til at snuse sig frem til det. Sker det, så ryger armbåndet,« skrev politiet i en pressemeddelelse forud for festivalen.

På den første store Smukfest-dag havde indsatsen effekt: Politiet sigtede seks personer for at være i besiddelse af små mængder narko på Smukfest. Hvilke stoffer der er tale om - og hvor de blev fundet - ønsker vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen fra Sydøstjyllands Politi ikke at oplyse.