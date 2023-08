Et døgn med narko, brand, en billist uden kørekort og en 16-årig på motorcykel

Den 21-årige kvindelige ejer af bilen blev i samme forbindelse sigtet for at have overladt førerretten til en person uden et gyldigt kørekort.

Flere sigtelser til anholdt 16-årig dreng

En 16-årig dreng forsøgte natten til onsdag kl. 01.38 at køre fra politiet, da en patrulje ønskede at komme i kontakt med ham på Christian X’s Vej i Højbjerg, hvor han befandt sig på en motorcykel.

Efter en kort eftersættelse i området væltede motorcyklen, hvorefter føreren blev anholdt. Her blev han sigtet for kørsel uden førerret og for besiddelse af narko, da han under en efterfølgende visitation blev fundet i besiddelse af en mindre mængde hash.

Efter et opslag i politiets systemer kunne det tilmed konstateres, at den pågældende motorcykel var blevet meldt stjålet, hvorfor den blev medbragt til politistationen med henblik på senere udlevering til rette ejer. Den 16-årige dreng blev derfor også sigtet for brugstyveri og for ikke at efterkomme politiets anvisninger i forbindelse med sit flugtforsøg.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med den samlede episode, men den 16-årige nåede også slutteligt at blive sigtet for at komme med trusler mod politiet.