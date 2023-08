Færre iværksættere i Aarhus første halvår af 2023

»Det er skidt for Danmark, når antallet af nye virksomheder falder. For på den ene side har vi brug for iværksættere, som formår at tænke anderledes tanker og gå helt nye veje, og som kan skabe fremtidens danske vækstmotorer og sætte Danmark på verdenskortet. Og så har vi brug for ”hverdagens” iværksættere. Dem, der sørger for, at vores dagligdag fungerer gnidningsfrit. Frisøren, håndværkeren og den lille butik i den by, man bor i. Dem, der leverer en service, vi alle har brug for. Vi har altså alle brug for nye iværksættere, der kan skabe værdi på den ene eller anden måde.«

Værst på Samsø

Det største fald i antallet af enkeltmandsvirksomheder er sket i Samsø Kommune. Her blev stiftet 62 pct. færre enkeltmandsvirksomheder i første halvår sammenlignet med samme periode sidste år.