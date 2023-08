12/08/2023 KL. 10:45

For abonnenter

Jonas Hagen Høj bor på 2,8 kvm og drømmer om en landsby af små huse

Jonas Hagen Høj er en af talspersonerne for foreningen Grobund, der i fem år har arbejdet på at lave en tiny house-landsby. Nu er han og flere andre medlemmer af en lille udbrydergruppe træt af at vente. Til oktober vil de flytte ind med deres små huse på en nærtliggende grund – ulovligt.