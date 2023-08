02/08/2023 KL. 19:00

Drivvåd indsamlingsforestilling i Mindeparken nåede sit mål

Trods silende regn over Mindeparken i Aarhus optrådte Verdensballetten tirsdag aften under åben himmel med forestillingen ”Dance for Hope”. Forestillingen havde til formål at samle penge ind til Røde Kors’ arbejde i Ukraine. Selvom vejret udfordrede arrangementet, så bragte regnen også et ganske særligt øjeblik med sig.