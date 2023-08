Betjents årvågenhed førte til stort narko- og pengefund

Ud over den 38-årige mand befandt en 37-årig kvinde sig på adressen. Kvinden er bosiddende på stedet, og hun blev ligesom den 38-årige anholdt.

Begge bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus med krav om varetægtsfængsling.

Østjyllands Politi oplyser, at anklagemyndigheden vil bede dommeren om at holde retsmødet for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Ved grundlovsforhøret vil de anholdte få mulighed for at forklare sig over for dommeren og tilkendegive, hvorledes de forholder sig til sigtelserne. Retsmødet går efter planen i gang klokken 12.