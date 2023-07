Smukfests første døgn bød på stoffer og ubudne gæster

Politiet roser festivalpersonalet for deres årvågenhed.

Efter festivalens første dag kommer politiet med en generel anbefaling til alle festivalgæster: overvej din påvirkningsgrad.

»Festivalen varer mange dage, så folk bør tænke over, hvor påvirkede de er. Jo bedre man er i stand til at tage vare på sig selv og sine venner, jo bedre chancer er der for, at man får en god festival,« siger Vicepolitiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, Finn Ellesgaard Nielsen.