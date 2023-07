Mandag er et lille pusterum i en vejrudsigt, der ellers er præget af regn gennem hele Smukfest. Selv om det denne mandag er varmt, kunne Magnus Bjørnø ønske sig, at det var som for en måned siden, fortæller han.

Men så er der andre fordele ved vejret i denne uge.

»Det gode ved, at det er koldt, er, at der er kolde øl,« siger han.

Fotograf Casper Dalhoff har taget billeder fra festivalens første og anden dag, som vi har samlet de bedste af herunder.

