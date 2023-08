Food Festival i Aarhus for 10. gang sætter rekord

Når Food Festival åbner den 1.-3. september, er det tiende gang, at Aarhus er vært for fejringen af fællesskabet om dansk madkultur.

Stemningen er høj hos Food Organisation of Denmark, der fra lokaler i Studsgade i Aarhus C. er i fuld gang med at tilrettelægge Food Festival 2023. Det skyldes ikke mindst den store opbakning fra gæsterne,