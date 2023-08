Maraton i rutsjebaner

Baggrunden er denne:

Det var en historisk satsning, da de to brødre, Michael B. Nielsen og Henrik B. Nielsen i det familieejede sommerland, for 15 år siden tog beslutningen om at investere 55 mio. kroner i Piraten. Rutsjebanen, som er designet og produceret af schweiziske Intamin Amusement Rides. Den var et nybrud på den europæiske rutsjebane-scene., og siden åbningen i 2008 har entusiaster og eksperter fra hele verden rejst til Nimtofte for at opleve den.

»Piraten var startskuddet til vores vækstrejse, og er uden tvivl en af vores mest betydningsfulde investeringer i Djurs Sommerlands historie. Vi er enormt stolte af alle de flotte omtaler og placeringer, som Piraten har opnået i internationale kåringer. Allermest er vi glade for at opleve vores gæsters begejstring både når de prøver Piraten for første, anden eller tiende gang«, siger adm. direktør Henrik B. Nielsen i meddelelsen.