Et roligt døgn for ordensmagten

Betjentene henvendte sig til manden for at få en snak, og mens de talte med ham, kom endnu en mand ud fra den indkørsel, hvor betjentene først havde fået øje på den første mand. I indkørslen lå en pung smidt, hvis indhold tydeligt ikke tilhørte nogen af de to mænd, som begge var 23 år. Pungen fra indkørslen viste sig i stedet at tilhøre en 54-årig mand, som boede længere nede af samme vej, og som ved betjentenes ankomst kunne konstatere, at den manglede fra hans bil, hvor handskerummet var blevet gennemrodet, mens han var gået i seng.