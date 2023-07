Boliglånet fylder mindre i østydernes budgetter

»Det er nok lidt overraskende for mange, at vi i dag faktisk bruger en mindre del af lønnen på at bo i vores huse end for 15 år siden med især de højere renter i tankerne og også de stigende boligpriser, vi har set over årene,« siger boligmarkedsanalytiker i Home Henrik Hauthorn Jensen.

Boliglånets andel af den disponible indkomst steg landet over frem mod finanskrisen i 2007/08, hvor den også var på sit højeste. Landsgennemsnittet for, hvor meget lån fyldte i budgettet, lå dengang på 22 pct. Det tal er i dag faldet til 13 pct.

I København lægger man aktuelt den største del af lønnen i boligen - her går ca. 29 pct. af den disponible indkomst til boliglånet. Billigst er det i Vestjylland, hvor man lægger ca. 8 pct. af lønnen i boligen.