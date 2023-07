Kom til Aktiv med gigt-dag i Aarhus

Gigt behøver ikke være en stopklods for et aktivt liv. Men for mange kan det være svært at vide, hvilke aktiviteter man kan kaste sig over. Derfor inviterer Gigtforeningen til Aktiv med gigt-dag i Aarhus.

Det sker den 16. august 9.30-13.00 i Bellevue-hallerne, Vestre Strandallé i Risskov.

På dagen får deltagerne viden om forskellige fysiske aktiviteter og møder andre, der lever med gigt.