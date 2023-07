Mindeord over Ejner Elvig Rasmussen

Ejner blev udlært som vogn- og beslagsmed – en uddannelse flere af hans ældre brødre også havde fået – i sådan en stor søskendeflok lærte man af og påvirkede hinanden.

Ejner blev gift i 1951 med Irma og i 1957 flyttede de fra egnen nord for Viborg og til Assedrup.

Ejner havde fået job som smedesvend hos sin ældre bror Henning Juul Rasmussen, der drev Lillenor Smede- og maskinforretning i Lillenor. Betingelsen for at Ejner sagde ja til jobbet var, at han og Irma kunne finde et hus, der var til at betale – det fandt de i Assedrup – og hvor Ejner boede til han solgte og flyttede til Odder for et par år siden.

Det var et lille hus på en lille grund, men Ejner kunne se muligheder. Der var plads til at dyrke kartofler – de første skulle gerne være klar til Grundlovsdag. Der blev også tid til dyrkning af de flotteste blomster sommeren igennem. På et tidspunkt mens børnene var mindre, var der også plads til en gris og senere til en hest – den måtte dog græsse udenfor grunden. Ejner var også ferm til at udnytte og ombygge huset, så efterhånden som årene gik, blev husets første sal også udnyttet, så der blev bedre plads til alle 3 børn.