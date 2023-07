Da manden er sigtet for indtil flere lignende forhold, blev han fremstillet med henblik på varetægtsfængsling.

I et tredje grundelovsforhør – dette i Retten i Randers – blev to mænd på hhv. 31 og 36 år for lukkede døre varetægtsfænglet for fire uger. De er sigtet for besiddelse af narko med henblik på salg samt overtrædelse af våbenloven. De to mænd blev onsdag anholdt på en adresse i Kolind efter, at politiet havde modtaget et tip.

Otte fik klip i kortet

Døgnrapporten fra Østjyllands Politi fortæller desuden, at politiet har været på Giber Ringvej. De skriver:

»Flere borgere har den seneste tid kontaktet politiet med anmeldelser om, at der bliver kørt for stærkt på Giber Ringvej. På den baggrund foretog Færdselsafdelingen ved Østjyllands Politi onsdag aften hastighedskontrol på strækningen. Denne bekræftede borgernes anmeldelser, da der på knap halvanden time blev sigtet ni personer for hastighedsovertrædelser. Heraf kørte otte så hurtigt, at det udløste et klip i kørekortet.

Særligt en person gjorde sig uheldigt bemærket: En mandlig bilist kom kørende med 109 km/t mod de tilladte 80 km/t, men kunne ikke fremvise et gyldigt kørekort, da han var frakendt førerretten og ikke måtte køre bil. Bilens ejer, som sad ved siden af og var i besiddelse af gyldigt kørekort, fik derfor også en bøde for at overlade sin bil til en person uden gyldig førerret. Færdselspolitiet udførte ligeledes hastighedskontroller på Giber Ringvej flere gange i sidste uge, hvor der også blev uddelt flere bøder.