21/07/2023 KL. 05:45

For abonnenter

Den italienske sælger ser nydelig ud – derfor ender man med et jakkesæt i hænderne

For nylig advarede politiet imod at købe jakkesæt på p-pladser af en italiener. JP Aarhus har talt med flere, der gennem årene er stødt på sådan en sælger. En lektor i psykologi forklarer, hvordan man pludselig kan stå med et uønsket jakkesæt i hånden.