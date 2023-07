Politiet fandt lager af narko i kælderrum

På de tre unge mænd fandt betjentene 15 joints og en digitalvægt samt en klump hash og desuden en nøgle til kælderrummet. Under ransagning af kælderrummet fandt betjentene yderligere knap 1.000 tramadoler, som er et smertestillende lægemiddel af opioidtypen, samt to plader hash. De unge mænd blev alle tre sigtet for besiddelse af narko med henblik på salg.

Mand stak af med kassen

I de tidlige morgentimer natten til tirsdag pågreb et par civile betjente en 35-årig mand. Han sigtes for et indbrud i en restaurant på Nørregade i Aarhus. Anholdelsen skete, efter at alarmen på spisetstedet gik i forbindelse med, at den 35-årige knuste en rude med en brosten.