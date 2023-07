Bilist står til at miste både kørekort og bil

Den 22-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af lattergasloven. Siden den 30. juni i år har det været forbudt at være i besiddelse af lattergas på offentlige steder, og den 22-årige kan forvente en bøde for besiddelsen.

Lattergasflasker betragtes desuden som farligt gods, og den 22-årige risikerer også en sigtelse og større bøde for overtrædelse af loven om transport af farligt gods ved ikke at have fragtet lattergassen på forsvarlig vis.

Brand skraldespande

Østjyllands Politi modtog søndag eftermiddag anmeldelse om, at der havde været ild i to skraldespande ved et supermarked i Ulstrup umiddelbart efter midnat natten til søndag. Ilden var formentligt selv gået ud, mens der var sodskader på spandene.